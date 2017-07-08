Президент России поздравил Овечкина и Шубскую со свадьбой

Президент России Владимир Путин поздравил хоккеиста Александра Овечкина и модель Анастасию Шубскую со свадьбой. Видео было опубликовано на странице телеведущей Яны Рудковской в Instagram.

«Пусть в вашем доме всегда царят любовь и взаимопонимание. Здоровья вам, успехов и всего наилучшего. Ваш Владимир Путин», — зачитал поздравление главы государства певец Николай Басков.

Свадебное мероприятие Овечкина и Шубской прошло в субботу, 8 июля, в подмосковной Барвихе. Хоккеист и модель официально зарегистрировали брак 20 августа 2016 года. До этого они встречались около двух лет.