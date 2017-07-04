Тренер назвал хоккеиста Радулова Высоцким на льду

Заслуженный тренер России Юрий Новиков сравнил нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старс» Александра Радулова с поэтом Владимиром Высоцким. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Я бы сказал, что Радулов входит в число тех, кто несет знамя России в НХЛ. Играют многие, но есть несколько выдающихся игроков, таких как Малкин, Овечкин и сам Александр», — рассказал Новиков, отметив, что игроку необходимо «отбросить скромность», чтобы добиться успеха.

«По-другому Радулов не раскроется. Это Высоцкий на льду, который играет сердцем», — подчеркнул тренер.

3 июля российский форвард подписал пятилетний контракт с «Далласом», согласно которому он заработает 31,25 миллиона долларов.

Последним клубом 30-летнего Радулова был «Монреаль Канадиенс». В сезоне 2016/2017 хоккеист провел 76 матчей, в которых забросил 18 шайб и отдал 36 результативных передач. Его клуб в первом раунде Кубка Стэнли уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» с общим счетом 2-4. При этом россиянин стал самым результативным игроком серии, набрав 7 (2+5) очков.

Новиков — бывший вратарь московского «Спартака», с которым он в 1976 году выиграл чемпионат СССР. После завершения игровой карьеры работал тренером красно-белых, хорватского «Медвешчака», московских «Крыльев Советов», тольяттинской «Лады».