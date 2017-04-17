Радулов одной рукой обыграл вратаря «Рейнджерс» и забросил шайбу

Видео: SPORTSNETCANADA / YouTube

Российский форвард «Монреаль Канадиенс» Александр Радулов отметился заброшенной шайбой в третьей игре первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги против «Нью-Йорк Рейнджерс». Видео взятия ворот размещено на канале SPORTSNETCANADA в YouTube.

Встреча, прошедшая в ночь на понедельник, 17 апреля, завершилась со счетом 3:1 в пользу канадской команды. Радулов в конце третьего периода в борьбе с защитником смог выйти на ударную позицию, одной рукой обыграл голкипера, после чего отправил шайбу в ворота.

«Монреаль» повел в серии до четырех побед со счетом 2:1. Следующая встреча состоится в ночь на среду, 19 апреля, в Нью-Йорке.