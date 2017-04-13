Малкин и Тарасенко помогли своим клубам выиграть стартовые матчи Кубка Стэнли

Российский форвард «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин и его соотечественник из «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко набрали очки за результативность в стартовых матчах первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Об этом сообщается на сайте НХЛ.

Материалы по теме Время Стэнли Чем завершился регулярный чемпионат НХЛ и чего ждать от плей-офф Кубка Стэнли

«Пингвины» благодаря двум результативным передачам россиянина со счетом 3:1 дома обыграли «Коламбус Блю Джекетс», а голевой пас Тарасенко в овертайме помог «блюзменам» на выезде одолеть «Миннесота Уайлд» (2:1).

В первый игровой день состоялись еще три встречи: «Монреаль Канадиенс» уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» (0:2), «Эдмонтон Ойлерс» в овертайме проиграл «Сан-Хосе Шаркс» (1:2), а «Бостон Брюинс» был сильнее «Оттава Сенаторс» (2:1).