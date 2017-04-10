Овечкин побил рекорд Горди Хоу

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин 12-й раз подряд завершил регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги в статусе лучшего снайпера своей команды, установив рекорд НХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.

В нынешнем сезоне нападающий забросил 33 шайбы, разделив первое место по этому показателю с одноклубником, американцем Ти Джеем Оши.

Капитан столичного клуба опередил канадцев Горди Хоу («Детройт Ред Уингс») и Рика Нэша («Коламбус Блю Джекетс» и «Нью-Йорк Рейнджерс»). Они становились лучшими бомбардирами своих команд 11 сезонов подряд.

Овечкин выступает в НХЛ с сезона-2005/06. Всего он провел в лиге 921 встречу, в которых набрал 1035 очков (558 голов и 477 передач).