Определились все пары первого раунда Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге стали известны все пары первого раунда Кубка Стэнли. Об этом сообщается на сайте НХЛ.
Команды узнали имена соперников после встречи между «Анахайм Дакс» и «Лос-Анджелес Кингс» (4:3), прошедшей в ночь на понедельник, 10 апреля. Пары выглядят следующим образом:
Западная конференция:
«Чикаго Блэкхокс» — «Нэшвилл Предаторс»
«Миннесота Уайлд» — «Сент-Луис Блюз»
«Анахайм Дакс» — «Калгари Флэймс»
«Эдмонтон Ойлерс» — «Сан-Хосе Шаркс»
Восточная конференция:
«Вашингтон Кэпиталс» — «Торонто Мэйпл Лифс»
«Монреаль Канадиенс» — «Нью-Йорк Рейнджерс»
«Питтсбург Пингвинс» — «Коламбус Блю Джекетс»
«Оттава Сенаторс» — «Бостон Брюинс»
Серии до четырех побед начнутся 12 апреля. Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Питтсбург».