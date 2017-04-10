Определились все пары первого раунда Кубка Стэнли

Встреча между «Анахайм Дакс» и «Лос-Анджелес Кингс»

В Национальной хоккейной лиге стали известны все пары первого раунда Кубка Стэнли. Об этом сообщается на сайте НХЛ.

Команды узнали имена соперников после встречи между «Анахайм Дакс» и «Лос-Анджелес Кингс» (4:3), прошедшей в ночь на понедельник, 10 апреля. Пары выглядят следующим образом:

Западная конференция:

«Чикаго Блэкхокс» — «Нэшвилл Предаторс»

«Миннесота Уайлд» — «Сент-Луис Блюз»

«Анахайм Дакс» — «Калгари Флэймс»

«Эдмонтон Ойлерс» — «Сан-Хосе Шаркс»

Восточная конференция:

«Вашингтон Кэпиталс» — «Торонто Мэйпл Лифс»

«Монреаль Канадиенс» — «Нью-Йорк Рейнджерс»

«Питтсбург Пингвинс» — «Коламбус Блю Джекетс»

«Оттава Сенаторс» — «Бостон Брюинс»

Серии до четырех побед начнутся 12 апреля. Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Питтсбург».