Стали известны все участники плей-офф НХЛ

Стали известны все команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которые поборются за Кубок Стэнли в сезоне-2016/17. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Последним в матчи на вылет попал «Торонто», обыгравший «Питтсбург» во встрече регулярного чемпионата со счетом 5:3.

От Восточной конференции НХЛ в плей-офф попали: «Питтсбург», «Торонто», «Вашингтон Кэпиталс», «Коламбус Блю Джекетс», «Монреаль Канадиенс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Оттава Сенаторс» и «Бостон Брюинс». От Западной конференции — «Чикаго Блэкхоукс», «Миннесота Уайлд», «Анахайм Дакс», «Эдмонтон Ойлерс», «Сент-Луис Блюз», «Сан-Хосе Шаркс », «Калгари Флэймс» и «Нэшвилл Предаторс».

Окончательная картина плей-офф станет ясна после завершения заключительного тура регулярного чемпионата НХЛ, определятся пары 1/8 финала Кубка Стэнли. Он пройдет в ночь на 10 апреля.