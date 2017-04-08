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Кучеров забросил 40-ю шайбу в сезоне

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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал вторым игроком, забросившим 40 шайб в сезоне-2016/2017. Видеозапись появилась в аккаунте лиги в Twitter.

Кучеров отличился в первом периоде матча регулярного чемпионата с «Монреаль Канадиенс», также на его счету результативная передача. Встреча завершилась победой «Тампы» со счетом 4:2. Россиянин занимает второе место в списке лучших бомбардиров лиги. Капитан «Питтсбург Пингвинс» Сидни Кросби с 43 шайбами лидирует в рейтинге.

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