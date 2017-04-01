Кучеров признан лучшим игроком НХЛ в марте

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан первой звездой марта в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом в субботу, 1 апреля, сообщается на сайте лиги.

За месяц россиянин выходил на лед в 14 матчах и набрал 19 очков, забросив 11 шайб и сделав 8 голевых передач.

Второй звездой месяца признан российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский. Вратарь принял участие в 11 встречах, 9 из которых завершились победой «Коламбуса». Бобровский пропускал в среднем 1,09 шайбы за игру и записал себе в актив 4 «сухих» матча. Третьей звездой марта назван форвард ««Чикаго Блэкхокс» Патрик Кейн. Американец набрал 19 очков (7 шайб и 12 передач) в 16 матчах.

23-летний Кучеров выступает за «Тампу» с 2013 года. В прошлом сезоне россиянин стал лучшим бомбардиром команды, набрав 66 очков (30 шайб и 36 передач).