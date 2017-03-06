Кучеров стал первой звездой недели в НХЛ

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте НХЛ.

В четырех матчах Кучеров набрал девять очков (пять шайб и четыре результативные передачи). Вторым стал его соотечественник голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский. Он отразил 87 из 88 бросков по своим воротам в матчах регулярного чемпионата. Третьей звездой был назван вратарь Кэри Прайс из «Монреаль Канадиенс».

Ранее 6 марта Бобровский стал первой звездой игрового дня в НХЛ. В игре с «Нью-Джерси Девилс» 28-летний россиянин отразил 20 бросков из 20, сохранив ворота в неприкосновенности.

Днем ранее Кучеров исполнил буллит во встрече против «Баффало Сэйбрз», принеся победу своей команде. Он сделал обманное движение, дезориентировал голкипера «Баффало», и шайба проскочила в сетку без броска.