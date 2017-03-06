Россиянин Бобровский признан первой звездой дня в НХЛ

Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский признан первой звездой игрового дня. Об этом сообщается на сайте турнира.

В матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси Девилс» 28-летний россиянин отразил 20 бросков из 20, сохранив ворота в неприкосновенности.

Второй звездой дня был признан голкипер «Ванкувер Кэнакс» Ричард Бахман, отразивший 43 из 44 бросков во встрече «Анахайм Дакс» (2:1). Третьим стал вратарь «Питтсбург Пинвинс» Марк-Андре Флери. В матче с «Баффало Сэйбрс» он вышел на площадку при счете 0:3 и помог своей команде победить 4:3, отразив все 28 бросков.

Бобровский начал заокеанскую карьеру в 2010 году в составе «Филадельфия Флайерс». Он выступает за «Коламбус» с 2012 года. Из-за локаута часть сезона-2012/13 вратарь провел в санкт-петербургском СКА. За время выступлений в НХЛ россиянин принял участие в 317 матчах, пропустив 748 шайб.