Кучеров оригинально исполнил буллит в матче НХЛ

Видео: @NHL / Twitter

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров оригинально исполнил буллит в матче регулярного чемпионата против «Баффало Сэйбрз». Видео было опубликовано на странице НХЛ в Twitter.

Кучеров сделал обманное движение, дезориентировал голкипера «Баффало», и шайба проскочила в сетку без броска. Этот реализованный буллит оказался победным. Основное время матча, прошедшего в ночь на воскресенье, завершилось вничью (1:1).

2 декабря Кучеров отправил шайбу в ворота броском между ног одноклубника.