Вратарь «Виннипег Джетс» дал интервью в шлеме пилота истребителя

Видео: Hockey Daily / YouTube

После матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Коламбус Блю Джекетс» вратарь «Виннипег Джетс» Эрик Комри дал интервью в шлеме пилота истребителя. Видео опубликовано на YouTube-канале Hockey Daily.

«Джетс» потеряли шансы на выход в плей-офф и дали шанс проявить себя резервному вратарю. Встреча завершилась победой «Виннипега» со счетом 5:4, этот успех стал первым в НХЛ для 21-летнего Комри.

«Виннипег» набрал 85 очков и занимает 9-е место в таблице Западной конференции. «Коламбус» со 106 очками расположился на 3-й строчке на Востоке. В плей-офф выходят первые 8 команд из каждой конференции. В Западной конференции выступают 14 команд, в Восточной — 16.