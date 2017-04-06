Малкин поддержал Овечкина в желании поехать на ОИ вопреки запрету НХЛ

Российский форвард «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин заявил о желании выступить на Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, даже если Национальная хоккейная лига (НХЛ) запретит игрокам ехать на соревнования. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Перед Олимпиадой в Сочи торги шли до июля. Говорили то же самое, что мешает часовой пояс, звезды НХЛ могут получить травмы, НХЛ ничего не зарабатывает на Олимпиаде… В итоге договорились, и в Сочи мы сыграли. Мое мнение — я хочу ехать на Олимпиаду. А в "Питтсбурге" мне это разрешат», — заявил Малкин.

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3 апреля официальные представители НХЛ объявили об окончании переговоров с чиновниками Международного олимпийского комитета (МОК) об участии хоккеистов в Играх. Календарь регулярного чемпионата НХЛ сезона-2017/2018 будет составлен без учета перерыва на Олимпиаду.

На следующий день форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин сообщил о намерении поехать на Игры-2018 вопреки запрету НХЛ.