Овечкин пообещал поехать на Олимпиаду вопреки запрету НХЛ

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин заявил, что примет участие в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Слова 31-летнего хоккеиста приводит журналист ESPN Пьер ЛеБрен на своей странице в Twitter.

«Да, я не передумал, я все равно поеду на Олимпиаду. Наш владелец понимает ситуацию. Каждый игрок хочет быть там, на Олимпиаде. Я жду, что договоренность всё же будет достигнута. Не исключаю, что решение НХЛ — это блеф. Еще ничего не ясно. Календаря следующего сезона ведь еще нет», — сказал Овечкин.

Аналогичное решение принял одноклубник Овечкина нападающий Евгений Кузнецов.

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3 апреля НХЛ объявила об отказе вести диалог об участии хоккеистов в Играх с представителями МОК и IIHF. В заявлении лиги отмечалось, что представители МОК поставили условие, согласно которому участие игроков в Играх-2022 зависит от их участия в Олимпиаде-2018. В результате было объявлено, что календарь регулярного чемпионата НХЛ сезона-2017/2018 будет составлен без учета перерыва на Олимпийские игры.