МОК адресовал НХЛ видеоролик из-за Овечкина

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал посвященный российскому хоккеисту «Вашингтон Кэпиталc» Александру Овечкину видеоролик на своей странице в Twitter.

На видео Овечкин говорит: «Даже если кто-то мне скажет не ехать на Олимпиаду, мне все равно. Я поеду в любом случае». Подпись к ролику гласит: «Вы посмеете говорить капитану «Вашингтона», что ему делать?»

5 апреля клуб запретил Овечкину комментировать свое участие в Олимпиаде-2018.

Днем ранее россиянин сообщил о намерении поехать на Олимпиаду вопреки запрету НХЛ.

3 апреля НХЛ объявила об отказе вести диалог об участии хоккеистов в Играх с представителями МОК и Международной федерации хоккея (IIHF), а также о том, что календарь регулярного чемпионата НХЛ сезона-2017/2018 будет составлен без учета перерыва на Олимпийские игры.