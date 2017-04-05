Глава НХЛ предложил МОК провести хоккейный турнир Олимпиады летом

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн заявил, что руководство НХЛ предлагало Международному олимпийскому комитету (МОК) провести хоккейный турнир Олимпийских игр 2018 года летом. Слова функционера в среду, 5 апреля, приводит Sportsnet.

«Конечно, мы заинтересованы в росте интереса к лиге в других странах. Но делать перерыв на три недели каждые четыре года — это не то, что может помочь. Мы собираемся играть в Швеции и Китае. У нас есть множество возможностей, чтобы увеличить международный интерес», — рассказал Беттмэн, отметив, что эти возможности не требуют от руководства НХЛ делать паузу в середине сезона.

«Если бы МОК перенес хоккейный турнир на лето, то это было бы великолепно. Мы были бы рады, если игроки в нем поучаствовали, потому что это не повлияло бы на наш сезон», — подчеркнул функционер.

3 апреля НХЛ объявила о том, что выступающие в лиге игроки пропустят Олимпиаду 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. В заявлении отмечалось, что представители МОК поставили условие, согласно которому участие хоккеистов в Играх-2022 зависит от их участия в Олимпиаде-2018. Позднее нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин заявил, что примет участие в Играх несмотря на запрет лиги. Его примеру последовал одноклубник Евгений Кузнецов.