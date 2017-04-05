Клуб запретил Овечкину комментировать свое участие в Олимпиаде-2018

Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин не будет комментировать возможное участие в зимних Олимпийских играх — 2018 в Пхенчхане до конца текущего сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщил вице-президент «Вашингтона» по коммуникациям Сергей Кочаров. Его слова приводит ТАСС.

«Овечкин вчера сделал заявление в Торонто и не намерен давать дополнительные комментарии по теме Олимпиады. Сейчас он сфокусирован исключительно на команде и предстоящем плей-офф», — сказал Кочаров.

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Во вторник Овечкин сообщил о намерении поехать на Олимпиаду вопреки запрету НХЛ. Аналогичное заявление сделал его одноклубник, форвард Евгений Кузнецов.

3 апреля НХЛ объявила об отказе вести диалог об участии хоккеистов в Играх с представителями Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации хоккея (IIHF), а также о том, что календарь регулярного чемпионата НХЛ сезона-2017/2018 будет составлен без учета перерыва на Олимпийские игры.