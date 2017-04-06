Гол Кузнецова помог «Вашингтону» досрочно выиграть регулярный чемпионат НХЛ

Видео: NBC Sports / YouTube

«Вашингтон Кэпиталс» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» и во второй раз подряд выиграл Президентский Кубок, вручаемый победителю регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщается на сайте НХЛ.

Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе столичной команды голевую передачу и заброшенную шайбу на свой счет записал Евгений Кузнецов. Результативным пасом отметился Александр Овечкин.

До конца «регулярки» «Кэпиталс» осталось провести две встречи, но уже сейчас команда недосягаема для соперников.