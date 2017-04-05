Игрока клуба НХЛ удалили до конца матча за удар соперника клюшкой в пах

Видео: SPORTSNETCANADA / YouTube

Нападающий клуба национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинс» Брэд Маршанд был удален до конца матча регулярного чемпионата с «Тампа-Бэй Лайтинг» за удар соперника клюшкой в пах. Видеозапись момента появилась на YouTube-канале SPORTSNETCANADA.

Встреча состоялась в ночь на среду, 5 апреля, в Бостоне и завершилась победой хозяев площадки со счетом 4:0. На последней минуте первого периода Маршанд нанес удар защитнику «Тампы» Джейку Дотчину в пах. В результате пострадавший упал на лед, ему потребовалась помощь врачей.

