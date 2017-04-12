Определен лучший гол регулярного чемпионата НХЛ

Видео: NHL / YouTube

Национальная хоккейная лига (НХЛ) на своем канале в YouTube опубликовала видео с 10 лучшими голами завершившегося регулярного чемпионата. Первое место заняла шайба, заброшенная канадским форвардом «Питтсбург Пингвинс» Сидни Кросби во встрече с «Баффало Сейбрс» (3:1).

Единственным россиянином, оказавшимся в рейтинге, стал Александр Радулов из «Монреаль Канадиенс». НХЛ определила на десятое место его гол в игре против «Оттава Сенаторс» (3:4).

Стартовые встречи первого раунда плей-офф пройдут в ночь на четверг, 13 апреля, по московскому времени.