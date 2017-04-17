Малкин вышел на первое место в списке бомбардиров Кубка Стэнли

Видео: НХЛ / YouTube

Российский форвард «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин забросил шайбу и сделал две результативных передачи в третьей встрече первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Коламбус Блю Джекетс». Об этом сообщается на сайте лиги.

Встреча, состоявшаяся в ночь на понедельник, 17 апреля, по московскому времени, завершилась победой «пингвинов» в овертайме со счетом 5:4. «Питтсбург» одержал третью победу в трех матчах серии и оказался в шаге от выхода в следующий раунд плей-офф.

Малкин довел количество набранных очков по системе «гол плюс пас» до шести (две шайбы и четыре голевые передачи) и вышел по этому показателю на первое место в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.