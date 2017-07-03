Радулов подписал контракт с «Далласом» на 31 миллион долларов

Российский нападающий Александр Радулов подписал пятилетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Даллас Старс». Об этом сообщается на сайте команды.

«Александр — динамичный плеймейкер с выдающимися способностями. Подписание такого форварда делает нашу первую шестерку не менее талантливой, чем у любого другого клуба НХЛ», — заявил генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл.

Согласно контракту, Радулов за пять лет сможет заработать 31,25 миллиона долларов.

Последним клубом 30-летнего форварда был «Монреаль Канадиенс». В сезоне 2016/2017 хоккеист провел 76 матчей, в которых забросил 18 шайб и отдал 36 результативных передач. Его клуб в первом раунде Кубка Стэнли уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» с общим счетом 2-4. При этом россиянин стал самым результативным игроком серии, набрав 7 (2+5) очков.

В 2011 году, выступая за уфимский «Салават Юлаев», Радулов выиграл Кубок Гагарина. В составе сборной России он дважды становился чемпионом мира.