Решивший проигнорировать вызов в сборную Радулов приглашен для участия в ЧМ-2017

Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Олегом Знарком опубликовал список игроков, приглашенных для подготовки к чемпионату мира 2017 года в Кельне и Париже. Об этом сообщает сайт Федерации хоккея России (ФХР).

На данный момент вызов в национальную команду получили 16 хоккеистов, пятеро из которых представляют клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Полностью список выглядит следующим образом:

Вратари: Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Игорь Шестеркин (СКА);

Защитники: Алексей Береглазов, Виктор Антипин (оба — «Металлург», Магнитогорск), Антон Белов, Артем Зуб, Андрей Зубарев (все — СКА), Никита Зайцев («Монреаль Канадиенс»);

Нападающие: Сергей Плотников, Евгений Дадонов, Вадим Шипачев, Никита Гусев (все — СКА), Сергей Мозякин («Металлург», Магнитогорск), Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Артемий Панарин («Чикаго Блэкхокс»), Александр Радулов («Монреаль Канадиенс»).

Помимо вызванных хоккеистов, в состав национальной команды вольется часть игроков олимпийской сборной, завершившей выступление в Еврочеллендже. Кто именно — не уточняется.

В воскресенье, 23 апреля, Радулов сообщил, что, скорее всего, не поедет в сборную России, если получит приглашение.

Чемпионат мира 2017 года пройдет с 5 по 21 мая в двух странах: Германии и Франции. Сборная России встречи первого этапа сыграет на ледовой арене «Ланксесс» в Кельне.

