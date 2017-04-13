Олимпийская сборная России по хоккею проиграла Франции

Олимпийская сборная России проиграла команде Франции в матче Еврочелленджа. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 13 апреля, в Челябинске и завершилась со счетом 1:0. Единственную шайбу в дополнительное время забросил Дамьен Флери.

Еврочеллендж — ежегодная серия международных турниров по хоккею, проводящаяся с 2001 года.

3 апреля стало известно, что руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отказалось вести переговоры об участии хоккеистов в Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. Календарь сезона-2017/18 в НХЛ будет составлен без учета перерыва на Олимпиаду.