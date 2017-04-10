Эксперты назвали стоимость поездки на ЧМ-2017

Приблизительная стоимость поездки одного человека на чемпионат мира по хоккею, который состоится в мае во Франции и Германии, составит 150 тысяч рублей. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» в понедельник, 10 апреля, рассказали в туристическом сервисе OneTwoTrip.

Материалы по теме «Когда начался этот цирк, мы ответили тем же» Как матч чемпионата России по хоккею с мячом превратился в фарс

В указанную сумму входят перелеты из России в Париж и Кёльн (туда и обратно), где состоятся матчи ЧМ, и 17 ночей в отеле. Кроме того, в стоимость включены билеты на все соревнования чемпионата, расходы на питание и покупка сувениров.

Болельщикам, решившим посетить только финальную игру, поездка обойдется минимум в 23 тысячи рублей (дорога, гостиница, билет на матч, питание и дополнительные затраты).

Представители OneTwoTrip подчеркнули, что на путешествии можно будет сэкономить, если ехать компанией или хотя бы вдвоем. Бюджетным туристам эксперты рекомендуют выделять на питание не более 20 евро (примерно 1,2 тысячи рублей) в день и выбирать отели недалеко от мест проведения матчей, чтобы не тратиться на транспорт.

ЧМ-2017 пройдет с 5 по 21 мая. Все игры группового этапа с участием сборной России состоятся в Кёльне. Четвертьфинал разделят между собой оба города. Полуфинал, матч за третье место и финал примет Кёльн.

