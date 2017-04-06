Для гостей ЧМ-2018 в России подготовили более четырех тысяч отелей

Гостей чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, готовы принять 4110 отелей по всей стране. Такая информация содержится в пресс-релизе гостиничного сервиса Lodging.ru, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 6 апреля.

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Из этого числа свыше одной тысячи отелей обладает тремя, четырьмя и пятью звездами. Наибольшее количество объектов размещения, классифицированных к ЧМ-2018, находится в Сочи (почти 1,5 тысячи гостиниц).

Следом за ним идет Москва с показателем в 948 заведений, замыкает тройку Санкт-Петербург — 795 отелей. Сочи также лидирует по общему количеству гостиниц с категориями от трех до пяти звезд (212 объектов размещения).

В конце марта стало известно, что отели 11 городов России, где состоятся матчи чемпионата, прошли процедуру официальной классификации.

Финальную часть ЧМ-2018 проведут в период с 14 июня по 15 июля. Россия впервые станет страной — хозяйкой футбольного чемпионата.

