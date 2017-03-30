Отели в городах-хозяевах ЧМ-2018 сдали «экзамен на звездность»

Отели 11 городов России, в которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, прошли процедуру официальной классификации. Об этом сообщается в пресс-релизе сервиса Lodging.ru, поступившем в «Ленту.ру» в четверг, 30 марта.

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В общей сложности были классифицированы свыше девяти тысяч объектов размещения, у которых проверили категории звездности. Больше всего их оказалось в Сочи — почти 1,5 тысячи заведений. Следом идут Москва (1,1 тысячи отелей) и Санкт-Петербург (918 объектов размещения).

В январе стало известно, что в Москве с начала текущего года обнаружили 148 гостиниц и хостелов, не прошедших классификацию. При этом некоторые из таких «серых» объектов размещения приписывали себе до четырех звезд.

Прохождение классификации в соответствии со стандартами Министерства культуры России обязательно для отелей всех городов, в которых состоятся матчи ЧМ-2018.

Финальная часть футбольного чемпионата пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Россия впервые станет страной — хозяйкой ЧМ по футболу.

