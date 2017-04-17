Юношеская сборная России по хоккею обыграла белорусов на чемпионате мира

Юношеская сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) одержала победу над командой Белоруссии в третьем матче группового этапа чемпионата мира, проходящего в Словакии. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча прошла в понедельник, 17 апреля, и завершилась победой россиян со счетом 4:1. Шайбы забросили Иван Чехович (29-я и 56-я минуты), Кирилл Слепец (30) и Андрей Свечников (51). В составе белорусов отличился Артем Аносов (27).

После трех матчей россияне занимают второе место в группе с шестью очками. Команда Белоруссии провела четыре встречи и во всех потерпела поражения.

18 апреля сборная России сыграет с командой Чехии.