Овечкин сыграл свадьбу с Шубской

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс», сыграл свадьбу с моделью Анастасией Шубской, дочерью актрисы Веры Глаголевой. Об этом сообщают «Дни.ру».

Мероприятие прошло в субботу, 8 июля, в подмосковной Барвихе. Отмечается, что Овечкин и Шубская официально зарегистрировали брак 20 августа 2016 года. До этого хоккеист и модель встречались около двух лет.

Выступающий за Вашингтон Овечкин остался вне списка кандидатов в сборную России на олимпийский сезон, так как руководство НХЛ объявило, что игроки лиги гарантированно пропустят Игры-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

1 июля женился нападающий «Барселоны» Лионель Месси.