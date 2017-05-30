Генеральный менеджер «Вашингтона» оценил возможность расставания с Овечкиным

В будущем «Вашингтон Кэпиталс» может расстаться с россиянином Александром Овечкиным за хорошую компенсацию, но не сейчас. Об этом заявил генеральный менеджер клуба Брайан Маклеллан. Его слова приводит журналист Стивен Уайно на своей странице в Twitter.

«Люди ждут от нас серьезных решений, но Овечкин — большая часть нашей франшизы, большая часть нашей истории. Он важная часть сегодняшнего "Вашингтона", и говорить "давайте обменяем его на того или другого" неправильно. Может быть, когда-нибудь, если будет достойная компенсация... Но сейчас это нам не интересно. Овечкин продолжит быть важной частью нашего клуба, — сказал Маклеллан.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» занял первое место в регулярном чемпионате, но во втором раунде Кубка Стэнли уступил «Питтсбург Пингвинз» со счетом 4:3 в серии. 31-летний Овечкин провел 82 игры, в которых набрал 69 очков (33 шайбы и 36 результативных передач).