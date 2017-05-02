Шайба Кузнецова помогла «Вашингтону» обыграть «Питтсбург» в матче Кубка Стэнли

Видео: TASS

«Вашингтон Кэпиталс» победил «Питтсбург Пингвинс» в третьем матче второго раунда Кубка Стэнли. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на вторник в Питтсбурге и завершилась победой гостей со счетом 3:2. В составе победителей шайбы забросили Никлас Бэкстрем (14-я минута), Евгений Кузнецов (50) и Кевин Шаттенкирк, отличившийся на 4-й минуте дополнительного времени. Результативную передачу Бэкстрему отдал Александр Овечкин.

Видео: TASS

За «Питтсбург» шайбы забросили Евгений Малкин и Джастин Шультц. Оба отличились на предпоследней минуте основного времени матча. Помимо гола на счету Малкина результативная передача.

Таким образом, «Вашингтон» сократил отставание в серии — 1:2. Четвертый матч между состоится в Питтсбурге в ночь на четверг.