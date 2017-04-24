«Вашингтон» Овечкина сыграет с «Питтсбургом» Малкина в плей-офф НХЛ

«Вашингтон Кэпиталс» одержал четвертую победу в шестиматчевом противостоянии с «Торонто Мэйпл Лифс» и вышел во второй раунд плей-офф Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщается на сайте НХЛ.

В решающей встрече, состоявшейся в ночь на понедельник, 24 апреля, столичная команда одержала победу в овертайме со счетом 2:1. В составе «Кэпиталс» на лед вышли три россиянина: Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Результативными действиями хоккеисты не отметились.

В полуфинальной серии Восточной Конференции «Вашингтон» встретится с «Питтсбург Пингвинс», за который выступает российский форвард Евгений Малкин. Первая встреча противостояния пройдет 1 мая в столице США.