СМИ сообщили о намерении Ковальчука вернуться в НХЛ

Нападающий санкт-петербургского СКА Илья Ковальчук намерен вернуться в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Об этом сообщает Sportsnet.

По его информации, к 34-летнему Ковальчуку есть интерес со стороны клубов НХЛ. Портал отмечает, что велика вероятность его возвращения в «Нью-Джерси Девилс», которому по-прежнему принадлежат права на россиянина. Также сообщается, что сам хоккеист желает вновь играть в НХЛ.

В то же время член совета директоров СКА Александр Медведев опроверг слухи о возможном переезде Ковальчука в Северную Америку, пишет «Чемпионат.com». «Мы уже говорили, что Ковальчук, Шипачев и Дадонов продолжат свою карьеру в СКА. Насколько я знаю, из-за того, что НХЛ запрещает своим игрокам ехать на Олимпиаду, Ковальчук вариантов с НХЛ даже не рассматривает», — заявил он.

17 апреля магнитогорский комментатор предложил разбить лицо Ковальчуку. Он также назвал спортсмена подлецом и симулянтом.

Ковальчук покинул НХЛ в 2013 году, уйдя из «Нью-Джерси», несмотря на заключенный на 15 лет контракт. В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он дважды выиграл Кубок Гагарина в составе СКА (2015 и 2017). В завершившемся сезоне на его счету 78 очков в 60 играх за петербургский клуб. Срок контракта Ковальчука со СКА истекает 30 апреля.