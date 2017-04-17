Магнитогорский комментатор предложил разбить лицо хоккеисту Ковальчуку

Комментатор магнитогорского телевидения «ТВ-ИН» Павел Зайцев во время трансляции пятого матча финальной серии Кубка Гагарина предложил разбить лицо форварду петербургского СКА Илье Ковальчуку. Видео было опубликовано на YouTube-канале Sam Mgn.

«Подлец и симулянт. Вот [Евгения] Дадонова я искренне поздравляю, Никиту Гусева. А что касается Ковальчука, хотелось бы, чтобы ему как минимум качественно начистили физиономию. Травмы не пожелаешь никому, а вот разбить лицо не помешало бы», — сказал Зайцев в прямом эфире «ТВ-ИН».

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Комментатор также признался, что не будет болеть за сборную России на предстоящем чемпионате мира, который пройдет с 5 по 21 мая в Париже и Кельне. «Меня категорически не устраивает, что под пафосными лозунгами "Все для сборной, все для победы" ломаются через колено клубы с их интересами, делаются бестолковые паузы в календаре», — добавил Зайцев.

В пятом матче серии между СКА и магниторогским «Металлургом» Ковальчук нанес удар нападающему «Магнитки» Яну Коваржу, который остался незамеченным судьями. СКА обыграл «Металлург» со счетом 4:1 в серии и выиграл Кубок Гагарина.