СКА побил рекорд КХЛ по количеству шайб в одном регулярном чемпионате

Хоккеисты санкт-петербургского СКА побили рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по количеству голов, забитых в одном регулярном чемпионате. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На 6-й минуте матча с финским «Йокеритом» форвард Илья Ковальчук открыл счет, а еще через шесть минут удвоил преимущество петербуржцев, забросив 216-ю шайбу команды в текущем регулярном чемпионате. На момент публикации новости «Йокерит» выигрывает у СКА — 3:2, идет второй период.

Предыдущее достижение принадлежало уфимскому «Салавату Юлаеву». В сезоне-2009/10 команда забросила 215 шайб по ходу регулярного чемпионата.

Ранее 19 января форвард магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин установил рекорд по количеству заброшенных шайб в одном сезоне регулярного чемпионата КХЛ. В матче с омским «Авангардом» он забросил 37-ю в нынешнем сезоне шайбу.