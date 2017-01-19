Форвард «Магнитки» Мозякин обновил рекорд КХЛ по количеству шайб в одном сезоне

Форвард магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин установил рекорд по количеству заброшенных шайб в одном сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом в четверг, 19 января, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Мозякин отличился в матче с омским «Авангардом», эта шайба стала для него 37-й в нынешнем сезоне. Он превзошел достижение бывшего нападающего финского «Йокерита» Стива Мозеса, в сезоне-2014/15 забросившего 36 шайб.

На момент публикации новости «Металлург» выигрывает у «Авангарда» со счетом 2:1.

В нынешнем сезоне Мозякин набрал 72 очка (37 шайб + 35 передач) в 52 матчах «регулярки». Всего на счету 35-летнего нападающего 854 очка в регулярных чемпионатах России (270 в Суперлиге и 584 в КХЛ), а также еще 133 в плей-офф чемпионатов России (15 в Суперлиге и 118 в КХЛ).

Мозякин является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2013/14, 2015/16) в составе «Металлурга». Нападающий дважды становился чемпионом мира (2008, 2009) со сборной России. Он принял участие в 216 матчах национальной команды во всех турнирах и набрал 174 очка (92 + 82).

В сентябре Мозякин стал лучшим бомбардиром в истории российского и советского хоккея, забросив в матче с минским «Динамо» рекордную 429-ю шайбу. Он побил рекорд бывшего форварда московского ЦСКА Бориса Михайлова, забившего 428 голов в чемпионатах СССР.