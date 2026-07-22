Авиацию привлекли к тушению загоревшегося после атаки ВСУ склада в Краснодаре

К тушению загоревшегося после атаки ВСУ склада в Краснодаре привлекут вертолет

К тушению загоревшегося после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) логистического терминала в Краснодаре привлекут авиацию. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

Власти уточнили, что речь идет о пожарном вертолете.

Известно, что по состоянию на 8:08 в ликвидации возгорания участвуют уже более 100 человек и почти 40 единиц техники.

ВСУ атаковали беспилотниками Краснодарский край 22 июля. Загорелся складской комплекс, а обломки БПЛА попали в два многоквартирных дома. Также повреждения получили несколько частных домов в станице Динской.