Авиацию привлекли к тушению загоревшегося после атаки ВСУ склада в Краснодаре

К тушению загоревшегося после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) логистического терминала в Краснодаре привлекут авиацию. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.
Власти уточнили, что речь идет о пожарном вертолете.
Известно, что по состоянию на 8:08 в ликвидации возгорания участвуют уже более 100 человек и почти 40 единиц техники.
ВСУ атаковали беспилотниками Краснодарский край 22 июля. Загорелся складской комплекс, а обломки БПЛА попали в два многоквартирных дома. Также повреждения получили несколько частных домов в станице Динской.