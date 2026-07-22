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08:31, 22 июля 2026Россия

В Госдуме порассуждали о судьбе нового главкома ВСУ

Шеремет: Главком ВСУ Драпатый не удержится на посту, он будет конкурировать с Зеленским
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаил Драпатый не удержится надолго на этом посту. Такое мнение о судьбе чиновника выразил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, его рассуждение приводит ТАСС.

По мнению российского парламентария, Драпатого до конца этого года могут отправить в отставку. Шеремет допустил, что назначенный главком будет конкурировать с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Он наверняка решится <...>всерьез потягаться за де-юре вакантное президентское кресло на Украине. Поэтому он гарантированно до конца года не продержится в новой должности и будет отправлен Зеленским в отставку вслед за Сырским (Александром — экс-главкомом ВСУ — прим. "Ленты.ру")», — отметил Шеремет.

Депутат Госдумы предположил, что отставка Сырского с должности была продиктована слабостью украинского лидера.

Днем ранее Зеленский объявил, что новым главнокомандующим станет Драпатый. Он подчеркнул, что бывший главком ВСУ Александр Сырский обеспечил результаты Украины в защите Киева и прошел значительный путь, но нужен новый взгляд, который есть у Драпатого.

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