Товарооборот России с четвертой экономикой мира вырос на 15 процентов

Минфин Японии: Товарооборот с Россией вырос за полгода на 15 процентов

С января по июнь 2026 года товарооборот России и Японии вырос до примерно 4,1 миллиарда долларов. Эти данные японского министерства финансов процитировало ТАСС.

Достигнутый результат оказался на 15 процентов выше относительно аналогичного периода 2025 года.

Закупки Японией российского сжиженного природного газа (СПГ) выросли на 0,3 процента. Июньский импорт этого энергоносителя подскочил сразу на 52 процента. Поставки угля выросли на 15,8 процента, а изделий из чугуна и стали — на 57,9 процента.

В начале июля министр экономики, торговли и промышленности Японии Ресэй Акадзава пообещал, что власти его страны не дадут согласия на любой экспорт авиационного топлива в Россию, хоть напрямую, хоть через посредников.

За первые пять месяцев 2026 года Россия экспортировала в Японию 43 тысячи тонн рыбы и морепродуктов. Это на восемь процентов ниже того, который фиксировался по итогам аналогичного периода прошлого года.