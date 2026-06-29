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15:49, 29 июня 2026Экономика

Азиатская страна снизила импорт российской рыбы

Рыбный союз: Поставки российской рыбы в Японию упали на 8 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

За первые пять месяцев 2026 года Россия экспортировала в Японию 43 тысячи тонн рыбы и морепродуктов. Эти данные Рыбного союза процитировало «Интерфакс».

Достигнутый результат оказался на восемь процентов ниже того, который фиксировался по итогам аналогичного периода прошлого года. Выручка снизилась на один процент и составила 323 миллиона долларов.

Экспорт мороженого минтая упал на 5 процентов, а мороженого краба-стригуна опилио — на 20 процентов. При этом экспорт сурими из минтая увеличился на 5 процентов, до 10 тысяч тонн.

Предполагается, что снижение крабового экспорта в Японию может объясняться ростом поставок российских крабов в Китай на 10 процентов.

В настоящее время Россия находится на пятом месте в мире по объему поставок рыбы и морепродуктов в Японию после Китая, Чили, США и Вьетнама.

Ранее стало известно, что по итогам мая суммарная стоимость поставок мороженой печени и других рыбных субпродуктов из России в Японию увеличилась почти в полтора раза в месячном выражении.

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