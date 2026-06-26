Поставки одного вида продукции из России в Японию взлетели

РИА Новости: Экспорт рыбных субпродуктов из России в Японию вырос почти в 1,5 раза в мае

По итогам мая суммарная стоимость поставок мороженой печени и других рыбных субпродуктов из России в Японию увеличилась почти в полтора раза в месячном выражении. О резком наращивании этого вида отечественной продукции в азиатскую страну сообщает РИА Новости со ссылкой на данные местной таможни.

За отчетный период российские компании отправили в Японию рыбных субпродуктов на общую сумму 10,8 миллиарда иен (порядка 69,4 миллиона долларов по актуальному курсу валют). В годовом выражении стоимость экспорта подскочила более чем на четверть.

Подобная динамика позволила России стать вторым крупнейшим поставщиком этого вида продукции на японский рынок с долей 46 процентов. Лидером оказались США, обеспечившие почти половину (49 процентов) потребностей азиатской страны в импорте рыбных субпродуктов. Топ-3 замкнула Финляндия (2 процента).

За январь-апрель Япония импортировала из России рыбы и морепродуктов на сумму 249 миллионов долларов. В денежном выражении экспорт увеличился на 2 процента в сравнении с тем же периодом 2025-го. За это время в азиатской стране резко вырос спрос на сурими, филе минтая и мороженые кальмары из России.