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16:51, 7 июля 2026Экономика

Япония запретила поставки топлива в Россию

Японский министр Акадзава заявил о запрете любых поставок авиатоплива в Россию
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Issei Kato / Reuters

Власти Японии не дадут согласия на любой экспорт топлива в Россию, хоть напрямую, хоть через посредников. Об этом, сославшись на санкционный режим, заявил министр экономики, торговли и промышленности Ресэй Акадзава, сообщает Reuters.

Он напомнил, что в рамках координации действий с G7 и другими представителями международного сообщества Токио взял на себя определенные обязательства, и отказ от поставок авиационного топлива является одним из них.

По словам Акадзавы, японские власти принимают меры по предотвращению обхода санкций. В том числе они уведомляют представителей промышленности и обмениваются информацией с зарубежными партнерами.

Ранее агентство со ссылкой на источники сообщило, что Россия готовится импортировать партию авиакеросина из Японии с перегрузкой у берегов Южной Кореи. Объем партии должен был составить не менее 200 тысяч баррелей, а груз должны были отправить в первой половине июля.

Официально российские власти не подтверждали такие поставки. Как подчеркивал пресс-секретарь президента страны Владимира Путина Дмитрий Песков, Москва не намерена афишировать, с кем ведет переговоры об импорте того или иного вида топлива, а сами поставки начнутся только в случае, если стороны договорятся о цене.

Интерес к импорту нефтепродуктов в России связан с сокращением собственной переработки из-за большого количества внеплановых ремонтов, в том числе из-за ударов беспилотников.

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