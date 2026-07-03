Стало известно о закупке Россией авиакеросина из недружественной страны

Reuters: Россия закупила японский авиакеросин и хочет ввезти его через Южную Корею

Россия на фоне проблем на внутреннем рынке топлива собирается ввезти партию произведенного в Японии авиакеросина через Южную Корею. Объем партии составит не менее 200 тысяч баррелей, со ссылкой на три источника в отрасли сообщает Reuters.

Предположительно, груз отправят из японской Тибы в первой половине июля, а в районе южнокорейского порта Йосу его перегрузят на другой танкер, идущий в конечный пункт назначения, который не называется.

В последний раз доставка по такому маршруту, как утверждается в материале, была проведена в феврале 2022 года, то есть договоренности о ней были достигнуты до начала конфликта на Украине и момента, когда Москва включила Японию в список недружественных стран. Тогда керосин был доставлен в порт Владивосток.

Импорт нефтепродуктов понадобился российской экономике на фоне сокращения собственной переработки, что связано с большим количеством внеплановых ремонтов, в том числе из-за ударов беспилотников. Факт переговоров по поводу закупки топлива за рубежом признавал пресс-секретарь президента страны Владимира Путина Дмитрий Песков.

Сам глава государства подтверждал, что на ряде заправок российские потребители не могут найти нужный сорт бензина, однако заверял, что трудности носят временный характер.

По данным СМИ, помимо Белоруссии, помочь России с бензином на коммерческих условиях согласились поставщики из Индии и Казахстана, причем поставки из первой страны уже начались.