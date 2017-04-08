СКА обыграл «Металлург» в первом матче финала Кубка Гагарина

Санкт-петербургский СКА одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в первом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщается на сайте турнира.

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Встреча состоялась в Магнитогорске в субботу, 8 апреля, и завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Евгений Кетов (17-я минута), Евгений Дадонов (34-я и 57-я), Николай Прохоркин (35-я) и Патрик Херсли (56-я). У «Металлурга» отличились Евгений Тимкин (22-я), Сергей Мозякин (24-я), Виктор Антипин (40-я) и Томаш Филиппи (60-я).

На 28-й минуте форвард «Магнитки» Оскар Осала был удален до конца матча за атаку соперника в область головы и шеи. На 37-й минуте за схожее нарушение такому же дисциплинарному штрафу подвергся капитан СКА Илья Ковальчук.

Второй матч серии до четырех побед пройдет в Магнитогорске 10 апреля.