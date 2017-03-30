Мозякин побил полувековой бомбардирский рекорд чемпионатов СССР и России

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин отличился в матче финала Восточной конференции КХЛ с казанским «Ак Барсом» и обновил рекорд чемпионатов страны по числу шайб, заброшенных в одном сезоне. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Мозякин отличился на 27-й минуте, доведя счет до 3:1 в пользу магнитогорцев. Эта шайба стала для него 54-й в нынешнем сезоне. Таким образом спортсмен побил рекорд хоккеиста московского ЦСКА Вениамина Александрова, забросившего 53 шайбы в чемпионате СССР в сезоне-1962/63.

На момент публикации новости завершен второй период, впереди «Металлург» — 3:1. Счет в серии 3-0 в пользу магнитогорцев. В случае победы они выйдут в финал Кубка Гагарина. 29 марта первым финалистом турнира стал санкт-петербургский СКА.

В конце февраля 36-летний Мозякин стал первым в истории чемпионатов России хоккеистом, набравшим тысячу очков. Это произошло в матче 1/8 финала Кубка Гагарина с китайским «Куньлунем».