СКА стал первым финалистом Кубка Гагарина

Санкт-петербургский СКА обыграл ярославский «Локомотив» и стал первым финалистом Кубка Гагарина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Четвертая встреча этих команд в рамках финальной серии Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) состоялась в среду, 29 марта, в Ярославле и завершилась победой гостей со счетом 2:1. Счет на 29-й минуте открыл защитник СКА Динар Хафизуллин. На 35-й минуте его коллега по амплуа Антон Белов удвоил преимущество петербургского клуба. Спустя три минуты нападающий «Локомотива» Александр Кадейкин сократил отставание в счете.

Таким образом, счет в серии стал 4:0 в пользу СКА, что позволило клубу выйти в финал Кубка Гагарина.

Соперник команды определится в противостоянии магнитогорского «Металлурга» и казанского «Ак Барса». На данный момент уральская команда выиграла три матча серии из трех. Четвертая встреча состоится 30 марта.

Первый матч финала чемпионата состоится 8 апреля.