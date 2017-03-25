Вратарь СКА клюшкой отразил летевшую под перекладину шайбу

Голкипер петебургского СКА Микко Коскинен совершил зрелищный сейв во втором матче финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ярославским «Локомотивом». Видео появилось на YouTube-канале турнира.

Эпизод произошел в первом периоде встречи. Нападающий железнодорожников Денис Мосалев бросал по пустым воротам, но Коскинен успел среагировать и клюшкой отбил летевшую под перекладину шайбу.

Встреча завершилась победой СКА со счетом 4:1. Петербургская команда повела в серии 2-0. Следующие матчи серии пройдут в Ярославле 27 и 29 марта.

