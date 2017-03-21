Судья рассказал о слетевшей крыше дисквалифицированного хоккеиста ЦСКА

Бывший российский судья Александр Зайцев назвал верным решение Спортивно-дисциплинарного комитета Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) о дисквалификации защитника ЦСКА Григория Панина на восемь матчей. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«Человека надо лечить, он не понимает, что творит. Ему к психологу обратиться надо, другого выхода не вижу. Это не первый раз, когда Панин так себя ведет. Крыша, видимо, слетает. Если он хочет продолжать дальше играть в хоккей, нужно что-то делать. Кроме дисквалификации, нет другой возможности, чтобы его от этого отвадить», — заявил Зайцев.

Панин был наказан за инцидент в шестом матче второго раунда плей-офф с «Локомотивом» (1:3). Игрок за одну смену заработал два дисциплинарных штрафа до конца игры, нанеся удары форвардам ярославской команды Брэндону Козуну и Максиму Тальбо в область головы и шеи.

«Локомотив» по сумме шести встреч (4-2) обыграл ЦСКА и вышел в финал Западной конференции, где сыграет со СКА.