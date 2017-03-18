ЦСКА проиграл «Локомотиву» и вылетел из Кубка Гагарина

Московский ЦСКА проиграл ярославскому «Локомотиву» в шестом матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вылетел из турнира. Об этом сообщается на сайте КХЛ.

Встреча состоялась в Ярославле в субботу, 18 марта, и завершилась победой хозяев льда со счетом 3:1. В составе железнодорожников отличились Павел Красковский (8-я минута), Максим Тальбо (33-я) и Андрей Локтионов (42-я). Единственную шайбу за армейцев забросил Стефан Да Коста (58-я).

Счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу «Локомотива». В полуфинальной серии Кубка Гагарина он сыграет с петербургским СКА.

В нынешнем сезоне ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата. В прошлом розыгрыше армейцы добрались до финала Кубка Гагарина, где со счетом 3:4 уступили магнитогорскому «Металлургу».